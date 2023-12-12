Нобелевский лауреат по литературе ошибся при написании слова «литература» Норвежский нобелевский лауреат Фоссе ошибся при написании слова «литература»

Фото: Jonas Ekstromer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юн Фоссе

Норвежский писатель и драматург Юн Фоссе, получивший в 2023 году Нобелевскую премию по литературе, неправильно написал слово «литература», сообщает EADaily со ссылкой на издание Verdens gang. Уточняется, что, согласно норвежскому правописанию, слово должно писаться с удвоенной t — «litteratur», однако обладатель Нобелевской премии написал слово с одной t — «literatur».

Как сообщает издание, Фоссе допустил ошибку при традиционном подписывании стула в ресторане Нобелевского музея в Стокгольме.

Теперь я вижу, что была допущена ошибка, чистая описка. Я, конечно, прекрасно знаю, как надо писать «литературу» по-норвежски (возможно, к путанице примешалось немного английской орфографии). <...> Но само по себе меня это вполне устраивает, — объяснил писатель в электронном письме.

При этом он заверил, что в ходе написания текстов уделяет большое внимание орфографии, однако достаточно часто допускает опечатки или описки, что могут подтвердить его редакторы.

Юн Фоссе в октябре стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года. Награда была присуждена ему «за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое».

Ранее в столице Норвегии Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Лауреатом стала вице-президент правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади, которая отбывает тюремный срок на родине.