Нидерланды уличили в желании разделить Бельгию вместе с Францией NRC: спикер парламента Нидерландов Босма предложил Франции раздел Бельгии

Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Мартин Босма

Спикер парламента Нидерландов и член правой «Партии свободы» (PVV) Мартин Босма предложил Франции разделить Бельгию, рассказала журналист Петра де Конинг в своей колонке в голландском издании NRC. По ее словам, Босма озвучил такие мысли во время ужина с французским послом Франсуа Алабрюном. Конинг утверждает, что Нидерланды хотят забрать Фландрию, чтобы Валлония отошла Франции.

Нидерланды хотят, чтобы Фландрия вошла в их состав. Тогда Валлония, по словам Босмы, могла бы отойти Франции, — написала журналист.

Конинг добавила, что на встрече также присутствовали и другие члены парламента Нидерландов. По ее словам, Босма озвучил предложение, о котором когда-то говорил лидер PVV Герт Вилдерс. При этом собеседников поразили слова спикера парламента Нидерландов.

Ранее появилась информация, что министр по вопросам миграции и убежища Нидерландов Марьелейн Фабер планирует обратиться с просьбой к муниципалитетам страны. Она хочет выделить больше мест для украинских беженцев. Фабер пообещала принять меры для размещения дополнительного числа украинцев после экстренной встречи с представителями провинций и муниципалитетов Нидерландов.