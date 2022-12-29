Нидерланды не будут автоматически давать убежище уехавшим из-за мобилизации

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Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище россиянам, которые уклоняются от мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря Министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга. Данная мера не коснется только уже призванных на службу россиян.

При этом заявления от «дезертировавших российских профессиональных военнослужащих» будут рассматриваться в частном порядке.

Имеющаяся информация об их ситуации достаточна для того, чтобы служба иммиграции и натурализации принимала решения по их международной защите на индивидуальной основе, — заявил ван дер Бург.

Это также относится к тем, кто заявляет, что «опасается мобилизации».

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация об отказе россиянам в туристическом ВНЖ со стороны Турции. Официальных заявлений пока не было, но теперь подобные сообщения поступают и из других турецких городов. О том, что происходит на местах, NEWS.ru узнал из первых рук.