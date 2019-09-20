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Представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме отказался разглашать местонахождение так называемого скифского золота — коллекции из около двух тысяч исторических артефактов.

Сотрудник учреждения Яша Ланге рассказал «Газете.ru», что музей взял на хранение коллекцию до вынесения судебного решения по её поводу.

Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов, — резюмировал Ланге.

Скифское золото привезли из Крыма на выставку в Амстердам в 2014 году ещё до референдума о вхождении полуострова в состав России. После закрытия экспозиции «Крым: золото и секреты Чёрного моря» экспонаты больше нигде не выставлялись.

Скифское золото является предметом судебных разбирательств между Россией и Украиной. Обе стороны настаивают на своих правах на обладание коллекцией.

Ранее суд Амстердама отложил решение по этому вопросу и затребовал дополнительную документацию из крымских музеев. Как писал News.ru, Крым предоставил Нидерландам доказательства своих прав.

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