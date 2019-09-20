Представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме отказался разглашать местонахождение так называемого скифского золота — коллекции из около двух тысяч исторических артефактов.
Сотрудник учреждения Яша Ланге рассказал «
Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов, — резюмировал Ланге.
Скифское золото привезли из Крыма на выставку в Амстердам в 2014 году ещё до референдума о вхождении полуострова в состав России. После закрытия экспозиции «Крым: золото и секреты Чёрного моря» экспонаты больше нигде не выставлялись.
Скифское золото является предметом судебных разбирательств между Россией и Украиной. Обе стороны настаивают на своих правах на обладание коллекцией.
Ранее суд Амстердама отложил решение по этому вопросу и затребовал дополнительную документацию из крымских музеев. Как писал News.ru, Крым предоставил Нидерландам доказательства своих прав.