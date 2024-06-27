Несколько взрывов произошло в Полтаве

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В Полтаве во время объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, сообщает телеканал ТСН. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога.

Полтава — взрывы, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, серия взрывов также произошла на территории Киева. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в украинской столице. Местные власти информацию не комментировали.

Утром 23 июня Кривой Рог на Украине заволокло дымом, который валил с территории местного коксохимического завода. На опубликованных в Сети кадрах видно, что город затянуло плотным смогом. В компании «АрселорМиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования».

Взрывы произошли 25 июня в Харькове на востоке Украины. Подробности не приводились. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли. Позже он проинформировал жителей Харькова еще об одном взрыве. В Харьковской области, как и на территории всей Украины, была объявлена воздушная тревога.