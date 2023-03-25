«Неправильная тактика»: названа главная ошибка Макрона на посту президента Политолог Осипов назвал принятый закон о пенсионном возрасте главной ошибкой Макрона

Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Принятие закона о повышении пенсионного возраста в обход парламента может стать роковой ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона на посту лидера страны, рассказал в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. По его словам, политик выбрал неправильную тактику, которая усилила кризис доверия к институтам власти.

Неправильная тактика — принятие закона [о повышении пенсионного возраста] в обход парламента — расширила кризис, вывела его за рамки пенсионной реформы. Теперь уже это кризис демократии и управления обществом, доверия к институтам власти, — сказал Осипов.

Специалист по Франции отметил, что в краткосрочной перспективе у Макрона сохраняются сильные позиции. В то же время историк считает, что в среднесрочной перспективе Макрону угрожают неблагоприятные обстоятельства.

Осипов напомнил, что это второй срок французского лидера, баллотироваться в 2027 году он не будет, что дает ему возможность пойти на существенное снижение своего рейтинга. В этой связи нынешние протесты против закона о пенсионном возрасте завершатся, скорее всего, не в пользу несогласных, отметил эксперт.

Французские оппозиционные депутаты и политики от группы LIOT ранее выдвинули вотум недоверия правительству страны и лично премьер-министру Элизабет Борн. Всего документ подписал 91 избранный депутат. Для принятия вотума необходимо почти втрое больше (287 голосов). Сбор подписей начался после того, как власти Франции повысили пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.

Ранее политолог Владимир Оленченко предположил, что Макрон может досрочно покинуть свою должность. Он считает, что французский лидер разрушает собственную страну по воле США или крупного бизнеса.