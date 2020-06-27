Немецкий политолог рассказал о готовящихся ответных санкциях ФРГ против США

https://static.news.ru/photo/2cab7a0e-b91d-11ea-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что ответные действия Берлина на возможные санкции со стороны США против газопровода «Северный поток-2» ограничены, речь может идти лишь о поддержке собственных компаний, затронутых рестрикциями,.

Таким образом он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Берлина о том, что немецкие власти начали подготовку ответных санкций на случай, если Вашингтон всё-таки решится ввести ограничения в отношении «Северного потока-2».

По словам политолога, немецкое руководство может применить закон, позволяющий ограничить действие экстерриториальных санкций, который ранее уже был задействован в ситуации с Ираном для защиты собственных предприятий. Он отметил, что, согласно закону, власти могут оштрафовать компании за следование экстерриториальным санкциям. Благодаря этому предприятия могут рассчитывать на защиту, ссылаясь на необходимость ориентироваться на национальное законодательство ФРГ.

Рар добавил, что помехой подобному сценарию может стать внесённый Польшей законопроект, согласно которому ограничительные механизмы Вашингтона должны автоматически распространяться в Евросоюзе, передаёт «Экономика Сегодня».

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские конгрессмены внесли параллельный законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие санкции против участников строительства газопровода.