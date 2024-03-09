Немецкий министр нецензурно описал стоящие перед миром проблемы Вице-канцлер Хабек: политики уже сейчас должны решать климатические проблемы

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая в Колумбийском университете Нью-Йорка, нецензурно выразился о действиях мировых политиков по решению климатических проблем на Земле, передает издание Spiegel. В частности, он раскритиковал действия Вашингтона в этом направлении.

Решите те чертовы проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение, — подчеркнул вице-канцлер.

По словам Хабека, странам необходимо осознавать реальность, чтобы не повторить ошибки прошлого. Говоря о политике США, министр отметил, что Вашингтон идет не по пути к климатической нейтральности.

Ранее фермеры в Германии заблокировали паром вице-канцлера ФРГ и не дали ему сойти на берег. Демонстранты были возмущены планами властей сократить им объем субсидий. Отмечается, что Хабек попросил фермеров прислать к нему на паром представителей для переговоров, но те отвергли предложение. В результате чиновник был вынужден вернуться в город Халлиг Хоге, откуда он прибыл.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии саммита в Нью-Йорке предупредил, что человечество «открыло врата ада», увеличив выбросы вредных веществ в атмосферу и позволив усугубиться климатическому кризису. Он негативно оценил усилия крупных держав по предотвращению катастрофы на Земле.