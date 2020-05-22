Немецкие силовики задержали предполагаемую террористку

https://static.news.ru/photo/4f7a7ab4-9c1f-11ea-9703-fa163e074e61_660.jpg Генеральная прокуратура Германии Фото: Voskos/CC BY 3.0/wikimedia.org

Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании женщины в аэропорту города Франкфурт-на-Майне. По данным правоохранительных органов, она является участницей запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Предполагаемая преступница является гражданкой ФРГ, передаёт РИА Новости.

Согласно информации следствия, задержанная уехала в Сирию в 2014 году. Там она вышла замуж за террориста из Чечни. В марте 2015 года она начала в социальных сетях писать знакомым немцам с предложением приехать в Сирию и вступить в ИГ.

В 2015 году мужа женщины убили и одна снова вышла замуж за террориста из Германии. В 2016 году она родила ребёнка, а в 2017 году убили её второго мужа.

В начале 2020 года обвиняемая выехала из лагеря беженцев в Сирии и добралась в Турцию, где её задержали для экстрадиции в Германию.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в северо-восточных районах Сирии ухудшается, чем воспользовались боевики из «Исламского государства». Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.