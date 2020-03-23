Германия с 23 марта живёт по новым правилам: по всей стране людям запретили собираться больше чем по двое. Исключение сделали для семей и живущих вместе людей. По расчётам властей, действующие ограничения должны помочь остановить распространение коронавируса. NEWS.ru расспросил жителей ФРГ о том, что они думают о новых мерах.

Вечером 22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель провела видеоконференцию с главами федеральных земель. По итогам она выступила с речью, в которой констатировала, что федеральные и региональные власти совместно договорились ужесточить меры против коронавируса. Меркель подчеркнула, что «речь идёт об одинаковых правилах для всей Германии».

Групповые встречи людей в общественных местах, в квартирах, в частных домах в связи с серьёзной ситуацией в нашей стране неприемлемы. Нарушения режима ограничения контактов должны отслеживаться органами правопорядка и полицией, при повторном нарушении должно последовать наказание, — сказала канцлер.

Согласно новым правилам, собираться можно максимум по двое, в том числе и в общественных местах. Исключения сделаны для семей и домохозяйств. Не запрещено выходить на улицу, если человек едет на работу, к врачу или решил заняться спортом. Все кафе работают только на вынос, парикмахерские, салоны красоты закрыты. В таком режиме Германии придётся находиться ближайшие две недели.

Oliver Killig/dpa/Global Look Press

По состоянию на 23 марта Институт Роберта Коха зафиксировал в стране 22 672 заражения коронавирусом, 86 человек скончались. Наиболее острая ситуация наблюдается в трёх федеральных землях: Северном Рейне — Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге. В столице, Берлине, ситуация также заметно ухудшилась.

Андрей Мишель, проживающий в небольшом курортном Куксхафене на берегу Северного моря (Нижняя Саксония), рассказал NEWS.ru, что пока в их городе совсем мало заражённых, однако привычный ритм жизни уже невозможен из-за нововведений.

Мы с дочерью хотели пойти сегодня на день рождения её подруги, но праздник пришлось отменить. Теперь сидим дома и думаем, что делать. Запрет собираться больше чем по двое, нас не затрагивает, мы можем выйти погулять как вместе, так и с другими членами семьи. Попытались зайти в ресторан сети быстрого питания — всё работает только на вынос. Говорят, уже есть те, кто обанкротился (в сфере общепита. — NEWS.ru). Андрей Мишель автооценщик, Куксхафен автооценщик, Куксхафен

По словам Мишеля, в компании, где он работает, тоже тяжёлая ситуация. Сейчас он находится в оплачиваемом отпуске, а с апреля перейдёт на сокращённый рабочий день. Что будет с фирмой, когда эпидемию остановят, он не знает.

Тем не менее новые меры — правильные, если они смогут остановить распространение коронавируса, — сказал Мишель.

Александр Аусти, проживающий в Дортмунде, смотрит на принятые меры более пессимистично, но надеется, что ограничительный период скоро завершится. Федеральная земля, Северный Рейн — Вестфалия, к которой относится город, — рекордсмен по числу подтверждённых случаев коронавируса. По состоянию на 23 марта заражены 5615 человек.

Я больше всего в жизни люблю свою свободу, и мне, конечно, не нравится идея оставаться дома. Послание Ангелы Меркель направлено на то, чтобы люди добровольно вели себя должным образом в текущей ситуации. Надеюсь, что так оно и будет. Если нет, я уверен, правительство нас всех заставит. Александр Аусти коуч в педагогике приключения, Дортмунд коуч в педагогике приключения, Дортмунд

В Дортмунде, на первый взгляд, всё как обычно, рассказывает Аусти, но на дорогах меньше машин, а в поездах — пассажиров. В магазинах раскуплены туалетная бумага, бумажные платочки и зубная паста. В некоторые супермаркеты пускают ограниченное количество людей — остальные ждут за дверью, соблюдая дистанцию в несколько метров друг от друга.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Такого я в своей жизни ещё не видел. Сам я работаю со школьниками в рамках экскурсий, и, конечно, чувствую последствия кризиса. Школы закрыты, экскурсий нет, а значит, у меня нет работы. Но не время плакать: мои близкие здоровы. Почти у всех сейчас есть проблемы, но мы выйдем из кризиса и всё будет нормально. Надеюсь, вакцина скоро будет разработана, — добавил он.

Армин Пиалек из Берлина, где подтверждено 1077 случаев заражения, рассказал, что на его образ жизни озвученные Меркель ограничения не оказали сильного влияния.

Сегодня утром я бегал со своим другом, мы соблюдали дистанцию в два метра и отказались от приветственного рукопожатия. Новые меры не останавливают тебя от занятий спортом на улице, соблюдать правила не так тяжело. На меня в большей степени повлияло не заявление Меркель, а решение моего работодателя закрыть офис и отправить всех по домам. По сути, всё, что она сказала, уже озвучивалось в качестве рекомендации, по крайней мере, в Берлине, а теперь это стало правилом. Армин Пиалек cтарший менеджер по проектам в благотворительной организации Берлина cтарший менеджер по проектам в благотворительной организации Берлина

Пиалек добавил, что ему будет интересно понаблюдать за тем, будут ли люди в Берлине выполнять указанные предписания. Он уверен, что действовать новые ограничения будут дольше, чем озвученные две недели. Также, по его словам, в некоторых федеральных землях Германии, включая в Баварию, уже вводились более жёсткие меры, чем те, которые распространили на всю страну с 22 марта.