Немцев взбесил экс-посол Украины Мельник за слова о помощи Киеву Немцы раскритиковали скандального экс-посла Украины Мельника после слов о помощи Киеву

Фото: Daniel Löb / dpa / Global Look Press

Читатели немецкого издания Die Welt выразили свое недовольство из-за заявления бывшего посла Украины Андрея Мельника о том, что Германия должна «поставить всё на военную карту» и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения. Немцы заявили, что таких людей, как Мельник следует отправлять на передовую, раз они так сильно хотят воевать. Многие при этом указали на то, что Берлин уничтожает самого себя, помогая Украине.

Таких людей как Мельник нужно отправлять на передовую. Военная риторика чиновника отвращение, — написал один пользователей.

Многие усомнились в необходимости и дальше помогать Украине.

Должны ли мы еще сильнее втягиваться в этот кризис? Германия может помогать другим государствам только в том случае, если эта помощь положительно влияет и на нее. Я беспокоюсь, что прямо сейчас мы занимаемся самоуничтожением сразу по всем фронтам, — написал другой пользователь.

По мнению Мельника, Германия должна начать поставки танков Leopard Киеву как можно скорее.

Британцы ранее выразили свое недовольство премьер-министром Великобритании Лиз Трасс из-за ее слов о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Под постом главы правительства в Twitter многие пользователи обвинили политика в работе на Украину. Некоторые заявили о двойных стандартах самой Трасс из-за поддержки отправки наемников на Украину.