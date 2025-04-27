Нейросети показали ужасающее будущее Лондона 2050 года при текущей миграционной политике Великобритании. На кадрах видно, как улицы столицы заполнены крысами, а кафе и исторические места — индусами.
Кроме этого, каналы Темзы заполнены гниющими лодками и мусором, а на Тауэрском мосту не стесняются готовить еду и ходить с коровами. На кадрах люди моют ноги в фонтанах и бросают мусор где попало. Все это приправлено токсичной атмосферой в оранжево-черных тонах.
Ранее сообщалось, правительство Таиланда планирует сократить продолжительность безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават уже отдала соответствующее распоряжение. Решение связано с участившимися случаями нарушения миграционного законодательства.
До этого тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь заявила, что для отдыха в майские праздники стоит выбрать Дагестан или Сочи. Она отметила, что эти регионы привлекают туристов природными красотами и широким выбором экскурсионных программ. По ее словам, также в топе у туристов Казань, которая привлекает доступностью железнодорожного сообщения и разнообразием культурных маршрутов.