Неизвестное вещество разлилось в Балтийском море у берегов Польши

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Разлив неизвестного вещества, предположительно, нефти или нефтепродуктов, обнаружен 21 апреля в Балтийском море у берегов Польши.

Пятно длиной 34 километра и шириной 1,3 километра обнаружило с помощью спутника Европейское агентство морской безопасности, которое уведомило об угрозе Морскую поисково-спасательную службу в Гдыне, передаёт ТАСС.

Польская служба отправила в указанное место спасательное судно Captain Point. Оно уже достигло пункта назначения. Специалисты взяли образцы на экспертизу, однако пока нет результатов, что это за вещество. Источник загрязнения также не установлен.

Как писал NEWS.ru, греческий нефтяной танкер Bouboulina стал источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии. Георазведывательное агентство Kpler провело исследование траектории движения корабля Bouboulina. Греческий танкер погрузил 1 млн баррелей сырой нефти в Венесуэле 15 июля, и 18 июля он отплыл в Малайзию. Сообщается, что судно прошло к западу от Параибы 28 июля.