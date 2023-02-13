«Не проблема»: Варшава о сражающихся за ВСУ поляках Глава Минобороны Польши заявил, что участие польских наемников в СВО не является проблемой

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Участие польских наемников в специальной операции на стороне Украины не является проблемой для Варшавы, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает телеканал Polsat. Так глава минобороны Польши ответил на вопрос журналиста о том, как власти государства относятся к сообщениям о больших потерях среди польских наемников на Украине.

Это небольшие цифры. Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы, — ответил министр.

7 февраля советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские военные в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Стычки между украинскими и польскими подразделениями в городе в последнее время участились.

По его словам, некоторые задержанные под Угледаром военнопленные также указывали на серьезные конфликты между польскими наемниками и украинскими военнослужащими. Причины назывались разные, в том числе плененные солдаты говорили о мести за попытку Польши разворовать земли Западной Украины, воспользовавшись ситуацией, уточнил советник.