«Не обслуживаю»: таксист в Эстонии отказал россиянке в поездке Delfi: в Эстонии таксист отказался везти женщину из-за сообщения на русском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель такси в Эстонии решил отказаться везти гражданку РФ, когда узнал ее национальность, передает издание Delfi. По словам журналистов, свое решение он прокомментировал фразой «не обслуживаю русских».

Случай произошел в Таллине, говорится в статье. Сын вызвавшей такси женщины решил уточнить номер подъезда, куда должна была прибыть машина, и написал сообщение в чат с водителем. Когда мужчина увидел фразы на русском языке, он отменил заказ.

Несмотря на это, компания, в которой работал таксист, осудила его действия, написали в издании. Руководство заявило, что не терпит дискриминацию в любой форме и пригрозило водителю блокировкой аккаунта при повторении ситуации, констатировали авторы статьи.

Ранее президент Эстонии Алар Карис объяснил, что переход русских школ на обучение на эстонском языке — неизбежный процесс, который необходим для того, чтобы у всех учеников были равные возможности. По его словам, это также важно для прочного укоренения русскоязычной молодежи в национальном пространстве.

До этого фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) потребовала закрыть версии сайтов государственных структур Эстонии на русском языке. Соответствующий проект решения был подготовлен и передан в парламент. Политики в качестве примера привели Латвию и Литву, где на интернет-порталах нет поддержки русскоязычной версии.