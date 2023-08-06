Названы возможные причины утечки нефтепровода «Дружба» Эксперт Демидов допустил халатность при утечке нефтепровода «Дружба»

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с NEWS.ru допустил, что утечка нефтепровода «Дружба» на территории Польши могла произойти как из-за диверсии, так и по политическим причинам или халатности. Он напомнил, что в прошлом году подобные инциденты уже случались.

Допускаю, что могла быть простая халатность. Это образно говоря российский актив, к нему могут достаточно халатно относиться в плане ремонта и обслуживания трубы. Могло произойти устаревание самих конструкций труб, потому что сама труба уже достаточно старая. Одновременно с этим может быть, что местное население относится к этому объекту соответствующе в виде накачки через СМИ. Я допускаю, что есть люди, которые вдруг решили, а не подключиться ли лично к этой проблеме, — сказал Демидов.

Нитка нефтепровода «Дружба», следовавшая из России в Германию через Польшу, была отключена из-за утечки. Причины аварии не называются. В компании польского оператора PERN подчеркнули, что прокачка нефти по второй ветке «Дружбы» производится в штатном режиме. Польские нефтеперерабатывающие заводы продолжают получать топливо в соответствии с графиком.