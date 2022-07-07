Названы возможные кандидаты на место Джонсона Bloomberg: экс-глава Минфина Сунак или министр торговли Мордаунт могут занять место Джонсона

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Борис Джонсон

Пост премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона может занять ушедший глава Минфина Риши Сунак, пишет Bloomberg. По данным издания, он является главным фаворитом на место председателя правительства. Также в числе основных претендентов — министр торговли Пенни Мордаунт. Журналисты отмечают, что он обладает харизмой и хорошими лидерскими качествами.

В пятерку возможных кандидатов, по информации авторов статьи, входят министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами при этом стали экс-министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подаст в отставку, не выдержав давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии. Отмечается, что глава кабмина продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового председателя правительства. Выборы состоятся в октябре этого года.

Позже председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что судьба Джонсона может постичь и других европейских лидеров. Она назвала британского премьера «главным русофобом и „ястребом“», а также отметила, что он дискредитировал себя в глазах граждан как политик.