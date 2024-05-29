Названы страшные последствия отказа от российских энергоресурсов для Европы Энергетик Юшков: отказ от российского газа приведет к росту цен в Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказ от российских энергоресурсов, в том числе от газа, приведет к росту тарифов на электроэнергию в Европе, предупредил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что это будет ударом по экономике в странах Запада.

Тарифы на электроэнергию растут, это удар по экономике, но они взяли этот курс и по нему идут. С сокращением экономики, прежде всего тяжелой промышленности, и развитием возобновляемой энергетики страны Евросоюза вполне могут отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году, — пояснил Юшков.

Эксперт отметил, что сейчас в Европе обсуждают 14-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого планируют запретить импорт российского СПГ или перевалку газа из РФ в европейские порты. Юшков отметил, что поставки из России уже уменьшились.

Они могут отказаться от российского газа, но это будет очередной удар по европейской экономике. А мы видим, что и так у них сокращается потребление газа даже со снижением цен. Никак газовый рынок не восстанавливается. Многие европейские предприятия закрываются, поэтому они потребляют меньше газа, — добавил Юшков.

Чехия и Германия ранее обратились к Евросоюзу с призывом собрать рабочую группу с целью поиска вариантов полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Инициативу выдвинули министр экономики ФРГ Роберт Хабек и чешский министр торговли Йозеф Сикел.