Названы страны, которые могут передать Украине дальнобойные ракеты и бомбы Военэксперт Литовкин допустил передачу ВСУ немецких дальнобойных ракет

Вооруженные силы Украины получают оружие от 50 стран мира, однако они могут получить дальнобойные ракеты только у высокоразвитых стран, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, такие вооружения имеются у Германии, Франции, Великобритании, США, а также у Италии. Однако специалист считает, что поставки дальнобойных ракет Украине не окажут серьезного влияния на ситуацию на фронте.

Литовкин подчеркнул, что у армии России имеются все необходимые технические средства, вооружения и навыки для уничтожения дальнобойных ракет противника. Таким образом, поставки новых образцов вооружения украинским войскам не переломят ситуацию на фронте, хотя и усложнят продвижение ВС РФ, считает он.

Абсолютной защиты не бывает, но 90% того, что они пытаются на нас обрушить мы уничтожаем. Конечно, новые поставки вооружения затруднит наши действия. Но думать, что это приведет к нашему поражению, — это бред, — заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок ракет среднего и дальнего действия украинским вооруженным силам. По его словам, эта коалиция стала девятой по счету. Участники объединения не раскрываются, однако Макрон заверил, что он намерен привлечь как можно больше государств.