Названо западное оружие, припасенное Украиной для удара вглубь России Военэксперт Дандыкин: Украина может атаковать Россию ракетами ATACMS и SCALP

Фото: defense.gov

ATACMS

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон мог говорить о британо-французских крылатых ракетах Storm Shadow, французских ракетах Scalp и американских ATACMS, заявляя о праве Украины наносить удары западным оружием по территории РФ, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, часть этих ракет украинские военные могут запускать самостоятельно.

В первую очередь, предположу, Кэмерон имел в виду британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, французские Scalp, а также американские ATACMS, в том числе дальнобойные, чьи поставки предусмотрены новым пакетом военной помощи США Украине. Последние как минимум на 300 км могут бить точно, а может, и на 500 км, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт считает, что украинские военные смогут самостоятельно запускать авиационные ракеты Storm Shadow и Scalp. Для этого можно переделать бомбардировщики Су-24, добавил он. Дандыкин предположил, что обслуживать ракеты будут украинские специалисты и «так называемые иностранные советники». По его словам, пока Запад боится признать участие своих кадровых военных в конфликте.

С ATACMS сложнее, ее можно запускать только из установки HIMARS. Скорее всего, к ним украинцев не подпускают. Вполне возможно, что идет совместная работа, — заключил военный эксперт.

Кэмерон считает, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением, сообщило накануне агентство Reuters. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы. Однако позже публикация была отозвана. На сайте сказано, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке».