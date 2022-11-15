Названо условие капитуляции Украины Политолог Брутер: Украина быстро капитулирует, если США решат прекратить конфликт

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Украина быстро капитулирует, если США решат прекратить конфликт, заявил в беседе с «ПолитРоссией» политолог Владимир Брутер. По его словам, Киев существует на деньги Штатов и ведет боевые действия их оружием и при помощи американских военных специалистов. Также эксперт заявил, что именно Вашингтон выставляет России требования для начала переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский является лишь посредником.

Никто не подталкивает Украину к переговорам или принятию минимума российских требований. США могут за Украину поставить подпись, потому что Киев живет американскими деньгами, оружием и военными специалистами. Если завтра США прекратят эту историю, Украина сразу капитулирует, — уверен Брутер.

На Западе надеются заставить Россию капитулировать под общим давлением, убедив в неизбежности такого исхода, рассказал политолог. США рассчитывают на принятие Москвой соглашений из-за отвода российских войск на левый берег Днепра, уточнил эксперт. Он считает, что Вашингтон пошел на уловку, выставив ситуацию так, будто он жаждет мира, что на самом деле является «враньем».

Украинский президент Владимир Зеленский ранее озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. По его словам, его предложения смогут гарантировать мир в стране. Они состоят из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».