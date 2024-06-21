Названо немецкое оружие, которым ВСУ бьют по России Bild: ВСУ начали наносить удары по России из гаубицы Panzerhaubitze 2000

Фото: imago-images.de/Global Look Press

САУ Panzerhaubitze 2000

Вооруженные силы Украины начали применять самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства для ударов по территории России из Харьковской области, сообщает журналист Bild Бьорн Штритцель. Германия, как уточняется, была одной из стран, разрешивших Киеву использовать ее оружие для ударов по территории РФ.

Расчет гаубицы располагается в блиндаже в лесистой местности у российской границы. После приказа командования на развертывание бойцы выводят Panzerhaubitze 2000 из укрытия на огневую позицию, производят несколько выстрелов и быстро отступают в блиндаж, так как опасаются российских дронов.

Украинские артиллеристы хвалят Panzerhaubitze 2000 за точность и прочную броню, но недовольны отсутствием кондиционеров. По их словам, иногда из-за жары из строя выходят некоторые приборы. Бойцы ВСУ удивились, что кондиционеры есть в более поздних вариантах гаубицы. Они планируют установить в боевую машину кондиционеры от автобусов.

Депутат Свободной демократической партии Германии и военный эксперт Маркус Фабер призвал срочно передать Киеву запасные части для Panzerhaubitze. По его словам, немногие гаубицы на вооружении ВСУ имеют высокий уровень износа.

В четверг, 20 июня, сообщалось, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 290 военнослужащих, уничтожены три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155-мм гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.