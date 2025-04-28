Названо имя возможного следующего главы МИД Германии Tagesspiegel: следующим главой МИД ФРГ может стать сторонник Украины Вадефуль

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Йохан Вадефуль

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Йоханн Вадефуль может стать следующим министром иностранных дел Германии вместо Анналены Бербок, пишет немецкая газета Tagesspiegel. По данным журналистов, эксперты называют его «опытным, знающим и проницательным экспертом».

Как указано в материале, кандидатуру Вадефуля поддерживает и Социал-демократическая партия Германии. Вадефуль, как известно, является сторонником Украины и поддерживает идею использования немецкого оружия по объектам на территории России.

Ранее Бербок призвала не дать президенту России Владимиру Путину «ослепить» Запад. Одновременно с этим глава МИД ФРГ поприветствовала миротворческие усилия США во главе с американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат уверена: хорошо, что Вашингтон взял на себя роль посредника, но западные страны не должны обманывать себя в деле урегулирования украинского конфликта.

До этого посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что возможная передача дальнобойного ракетного вооружения Киеву приведет к изменению отношений между Москвой и Берлином. Причем поставки Taurus бойцам ВСУ никак не помогут Украине переломить ход противостояния в свою сторону, отметил дипломат. Он добавил, что эксперты сомневаются в способности украинских солдат управлять таким оружием.