Названо единственное условие возможной отставки Макрона Политолог Федоров: Макрон уйдет в отставку при успехе партии Марин Ле Пен

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон может уйти в отставку в случае успеха партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такой исход возможен, если партия наберет большинство в нижней палате.

У Макрона останется два выхода: так называемое политическое сожительство, когда правительство будет представлять крайне правый консервативный политический спектр, а президент — либеральный. Или тогда можно подумать и об отставке, — отметил политолог.

При этом, по словам Федорова, добровольная отставка президента во Франции не предусмотрена. Он уточнил, что такого никогда не было в истории государства. Эксперт добавил, что роспуск нижней палаты парламента — это ответ на сокрушительное поражение блока, возглавляемого Макроном.

Во Франции распущено Национальное собрание, будут выборы. Это ответ Макрона на его сокрушительное поражение — блока, возглавляемого его партией «Возрождение», так что об отставке речи не идет, — пояснил политолог.

Один из родственников Макрона до этого сообщил, что президент рассматривает возможность покинуть свой пост из-за результатов выборов в Европарламент. По его словам, глава государства намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня.