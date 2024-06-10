Названо число стран, которые приедут на «мирный саммит» по Украине Президент Швейцарии Амхерд: на саммит по Украине зарегистрировались 90 стран

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Для участия в «мирном саммите» по Украине, который пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток, зарегистрировались 90 государств, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, которые приводит ТАСС, примерно половина из этих стран будет представлена на уровне глав государств и правительств, остальные пошлют на конференцию министров и представителей. Полный список участников планируется опубликовать вечером 14 июня.

По состоянию на сегодня зарегистрировались 90 государств, половина из которых из Европы и Северной Америки, другая половина — из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, — сказала она во время пресс-конференции.

Там же Амхерд заявила, что после саммита в Бюргенштоке власти страны хотят организовать новую встречу по Украине. По ее словам, на этот раз она будет с участием России. Президент выразила уверенность, что достичь долгосрочного и устойчивого мира возможно только совместными действиями всех стран.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны не хотят участвовать в конференции по Украине. Он объяснил это тем, что данное мероприятие не имеет целеполагания, государства не хотят тратить на него время.