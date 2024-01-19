Названа стоимость строительства эстонской «линии обороны» на границе с РФ Строительство «линии обороны» на границе с РФ обойдется Эстонии в €60

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строительство эстонской «линии обороны» на границе с Россией обойдется властям республики в €60 млн, пишет газета Postimees. По ее данным, на эти средства возведут около 600 бункеров.

Как передает газета, места расположения сооружений будут определены до конца 2024 года. Их установка начнется в первой половине следующего года. Уточняется, что большая часть бункеров будет построена в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, а некоторые будут расположены у Чудского озера.

Ранее стало известно, что три балтийские страны договорились возвести «линию обороны» вдоль восточной границы с Россией. Помимо Таллина к инициативе присоединятся Рига и Вильнюс. В эстонском ведомстве добавили, что крайне важно распределить время «с умом», чтобы государства были готовы к обороне своих границ.

В то же время в Североатлантическом альянсе сообщили, что оборонные планы Блока были разработаны прежде всего на случай конфликта с Россией. По словам руководителя военного комитета Роба Бауэра, РФ расценивается как одна из основных угроз Альянсу. Упоминая Россию, он поставил страну на один уровень с террористическими группировками.

Вместе с тем Бауэр заявил, что НАТО ожидает начала полномасштабной войны с РФ в ближайшие двадцать лет. По его мнению, странам военно-политического блока нужно подготовиться к этому. Прежде всего необходимо создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны, указал он.