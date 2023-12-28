Названа первая женщина с состоянием $100 млрд Наследница L'Oreal Бетанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием $100 млрд

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франсуаза Бетанкур Мейерс

Французская предпринимательница Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной в мире с состоянием более $100 млрд, пишет Bloomberg. Она является наследницей империи L’Oréal, куда входят десятки известных брендов, среди которых Lancome, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier и другие.

По данным агентства, ее состояние 28 декабря подскочило до $100,2 млрд. Это обосновано тем, что акции компании L’Oréal, основанной ее дедушкой, выросли до рекордного уровня. Сейчас она закрепилась на 12-й строчке среди самых богатых людей мира.

70-летняя Бетанкур Мейерс, будучи единственным ребенком, унаследовала после смерти матери в 2017 году состояние в размере $39,5 млрд. Активы включали в том числе 33% акций компании L’Oréal.

Ранее основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук высказала мнение, что неверно навязывать девочкам стереотип, что семейные перспективы должны быть для нее на первом месте. Бизнесвумен пояснила, что своим троим дочерям она не посоветует заводить семью до того, как они встанут на ноги.

В октябре самый богатый человек в мире американский бизнесмен Илон Маск за сутки потерял $16 млрд из-за падения акций его компании Tesla на 9,3% — до $220. Это произошло после обнародования известия о сокращении чистой прибыли почти в 1,8 раза по итогам III квартала.