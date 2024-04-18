Названа европейская страна, ставшая лидером по закупкам газа из России РИА: Франция стала лидером среди стран ЕС по импорту газа из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главным европейским покупателем газа из России по итогам февраля стала Франция, до этого данную позицию занимала Венгрия, передает РИА Новости со ссылкой на свой расчеты на основе статистики стран ЕС. По данным агентства, последний раз такая ситуация была зафиксирована в ноябре минувшего года.

Уточняется, что в последний месяц зимы 2024 года во Францию было поставлено на 10% больше сжиженного природного газа, чем в январе. Общая сумма сделок достигла отметки €322,3 млн. Венгрия же в декабре 2023 года лидировала среди европейских стран по объемам закупок газа из России, однако в феврале импорт сократился на треть, до €210 млн в денежном эквиваленте.

Также отмечается, что Испания заняла третье место по закупкам российского газа, поставки оцениваются в €118,3 млн. Среди стран Евросоюза больше всех импорт увеличила Греция — в 7,8 раза, до €110,4 млн. В число покупателей также вошли Финляндия и Швеция, увеличившие импорт газа до €6,6 млн и €4,7 млн соответственно. Общий же объем газовых сделок с европейскими государствами составил €1,1 млрд, при этом более половины из них — €619,4 млн — пришлось на сжиженный природный газ.

Ранее главред аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заявил, что страны ЕС часто использовали подземные хранилища Украины в качестве таможенных складов газа. Однако ситуация изменилась после ударов по данной инфраструктуре, добавил он.