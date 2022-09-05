НАТО соберет по союзникам зимнюю форму для ВСУ Spiegel: НАТО соберет по союзникам зимнюю одежду, обувь и палатки для 200 тысяч военных ВСУ

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Североатлантический альянс по запросу министра обороны Украины Алексея Резникова приступил к сбору среди союзников зимнего обмундирования для ВСУ, передает Spiegel. Уточняется, что Киеву необходимы комплекты одежды и обуви, а также палатки для 200 тысяч военнослужащих. США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.

Согласно первым сообщениям, добрых 50% потребностей, упомянутых Украиной, могут быть покрыты, сообщает штаб-квартира НАТО, — говорится в статье.

Журналисты добавляют, что страны НАТО продолжают собирать амуницию по своим складам.

В конце августа Пентагон подписал контракт с американским производителем оборонной продукции Raytheon Technologies на покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Общая сумма договора превысила $182 млн. NASAMS — это передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с воздушными целями на малой и средней высоте. Комплекс стал разработкой норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon.

В немецком Кёльне тем временем прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Одними из главных требований протестующих также стали отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».