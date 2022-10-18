НАТО планирует передать Киеву средства борьбы с беспилотниками

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО планирует передать Киеву средства борьбы с беспилотниками в ближайшие дни, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, передает ТАСС. Он отметил, что речь идет о сотнях «станций активных помех».

НАТО в ближайшие дни <...> доставит на Украину системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех, — сказал Столтенберг.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ необходимо еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Ранее украинский лидер Владимир Зеленский жаловался на нехватку такого оружия, отмечая, что ВСУ располагают только 10% необходимого числа систем ПВО.

30 августа американские журналисты уже утверждали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.