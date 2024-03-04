НАТО открыло первую авиабазу на Западных Балканах В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

НАТО открыло авиабазу в Албании, заявили в Североатлантическом альянсе. Это первая база Блока на Западных Балканах. Строили ее не с нуля, а на основе советского аэродрома. С 2019 года в строительство хаба Альянс вложил €50 млн.

Переоборудование авиабазы ​​Кучова является стратегической инвестицией и показывает, что НАТО продолжает укреплять свое присутствие на Западных Балканах, в районе, имеющем стратегическое значение для Альянса, — сказано в релизе.

База расположена в 80 километрах к югу от столицы Албании — города Тирана — на месте старого военного аэродрома в городе Кучова. С 1950 по 1990 год он назывался Сталин.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, предостерег, что расширение НАТО на Восток за счет включения в свой состав Швеции и Финляндии подталкивает Москву к новым мерам. Глава государства подчеркнул, что расширение Альянса создает необходимость в укреплении группировок Вооруженных сил РФ, расположенных на западных границах страны.

Кроме того, миллиардер Илон Маск согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Североатлантический альянс должен был прекратить существование после роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР. Американский предприниматель подчеркнул, что его всегда интересовал вопрос целесообразности сохранения НАТО.