НАТО не будет вмешиваться в события в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9d7c7b42-e3d5-11ea-9f00-fa163e074e61_660.jpg Бен Уоллес Фото: Oliver Dietze/Global Look Press

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заверил, что НАТО не станет влиять на ситуацию в Белоруссии. Об этом он заявил на встрече со своими коллегами из Германии и Франции Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Флоранс Парли в немецком городе Диллинген.

Таких планов нет, — приводит слова Уоллеса агентство DPA.

Глава Минобороны Германии заявила, что не признаёт результаты выборов президента Белоруссии. Она призвала лидера страны Александра Лукашенко освободить всех задержанных во время протестов. Немецкий министр считает, что кризис в Белоруссии необходимо решить в диалоге с гражданским обществом.

Массовые акции протеста начались в республике 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Лукашенко заявил, что в стране пытаются устроить революцию по западным методичкам. Он заявил, что не допустит раскачивания ситуации.

NEWS.ru писал, что белорусская оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде. Член Координационного совета оппозиции Максим Знак подал жалобу от имени Светланы Тихановской о признании выборов недействительными.