На Украине Зеленского упрекнули в непоследовательности Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не смог добиться нового пакета помощи США

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться нового пакета помощи США, однако он все равно начал новую мобилизацию в стране, заявил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube. Он добавил, что подобные действия властей демонстрируют полный провал украинского правящего режима.

План Зеленского и его окружения о том, что дадут какие-то деньги, что это будет идти пакетом с помощью Тайваню, с гуманитарной помощью Газе и прочим, (…) захлебнулся. (…) Раз этот план провалился, то зачем было делать эту мобилизацию и ужесточения? — заявил Соскин.

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы, опасения американского миллиардера Илона Маска из-за возможной потери Украиной города Одессы следует воспринимать всерьез. Он предположил, что Киеву необходимо опасаться сильных ударов со стороны РФ с использованием планирующих бомб. У Киева нет адекватного ответа на эти вызовы, подчеркнул Соскин.

Ранее он сообщил, что Верховная рада разгромлена, а страной управляет антиконституционный орган, совершивший государственный переворот и незаконно установивший военное положение. Именно офис президента является антиконституционным органом и «канцелярией», где незаконно ограничивают права граждан. Украина превратилась в государство «стационарного бандита», резюмировал Соскин.