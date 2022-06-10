На Украине захотели легализовать марихуану В Верховную раду Украины внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Фото: Shutterstock

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны». Отмечается, что проект закона в парламент внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По замыслу Кабмина, медицинский каннабис не будет конкурировать с «уличным», потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кабмин Украины одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса. Препараты на его основе снижают болевые ощущения, снимают спазмы мышц и сосудов, лечат анорексию, тревожные расстройства и посттравматические стрессовые расстройства.

Тогда же главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что каннабис, в отличие от других видов наркотических веществ, не имеет выраженного психоактивного эффекта. При этом законопроект подразумевает введение жесткого контроля в этой области от лицензирования деятельности по выращиванию конопли для медицинских целей до маркировки каждой партии продукции и отпуска лекарств только по назначению врача.

