На Украине задержали четверых уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские пограничники применили оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины. Отмечается, что группа мужчин воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по $5,5 тысячи.

Во время задержания нарушители попытались скрыться от пограничного наряда. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего украинские уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.

До этого сообщалось, что житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать принудительной отправки на фронт. Для этого мужчина использовал надувной матрас. Он попытался переплыть реку Днестр, однако сотрудники пограничной службы задержали его. Позднее стало известно, что уклонист переплывал реку по инструкции, которую приобрел в интернете за 200 тысяч рублей. По словам представителей ГПСУ, уклониста привлекут к административной ответственности.