На Украине выразили готовность пожертвовать территориями ради мира Bloomberg: часть украинцев согласны на территориальные уступки ради мира

Фото: МО Украины

Ряд граждан Украины считают, что ради прекращения вооруженного конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опросов. В публикации отмечается, что пока сторонников такой идеи не много, но их число растет.

Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир, — говорится в статье.

По мнению авторов, это может быть связано с тем, что за год для Украины ситуация в зоне боевых действий практически не изменилась. При этом поддержка со стороны Запада ВСУ не помогает, поскольку «европейцы проявляют нерешительность» в поставке боеприпасов. Кроме того, наблюдаются растущие признаки усталости Запада от украинского конфликта. Особенно в США, чье внимание стало больше фокусироваться на Ближнем Востоке.

Ранее ведущий американского политического шоу Rising Робби Соав выразил мнение, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией. Он добавил, что Киев также будет вынужден пойти на территориальные уступки Москве. По словам журналиста, «все к этому шло».