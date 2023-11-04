На Украине возмутились выделением более $16 млн на кино и сериалы Партия Порошенко раскритиковала проект бюджета из-за расходов на сериалы

Фото: Стрингер/РИА Новости

Ирина Геращенко

Члены партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступили против проекта бюджета на 2024 год, согласно которому на кино и сериалы заложено почти 600 млн гривен (более $16,5 млн), заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, эти средства необходимо направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Только что бюджетный комитет рассмотрел и проголосовал за проект бюджета на 2024 год. И рекомендует Верховной раде принять его во втором чтении и в целом.<...> Ведь в бюджете воюющей страны заложено почти 600 млн гривен на кино и сериалы! Мы требуем перенаправить эти средства на ВСУ, — написала Геращенко.

Парламентарий добавила, что в бюджете еще числятся расходы на телемарафон в размере 2 млрд гривен ($55,1 млн) и канал Рада на 170 млн гривен ($4,6 млн), а также другие второстепенные пункты. По словам Геращенко, против принятия проекта бюджета проголосовал только ее коллега по фракции Алексей Гончаренко.

Ранее депутаты Верховной рады устроили драку во время согласования оборонного бюджета. Поводом для потасовки послужило выступление Гончаренко, который предложил увеличить выплаты военнослужащим, но некоторые парламентарии его не поддержали.