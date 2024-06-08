На Украине суд впервые назначил максимальное наказание уклонисту «Главком»: суд в Киеве впервые приговорил уклониста к пяти годам заключения

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На Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в ВСУ, сообщает украинское издание «Главком». Отмечается, что обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период.

Суд [Киева] приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период. Она предусматривает наказание сроком от трех до пяти лет тюрьмы. Таким образом, максимальное наказание по этой статье применено на Украине впервые, — говорится в сообщении.

Сообщается, что судьи посчитали действия уклониста «опасными для общества». При этом они не приняли ходатайство от прокуратуры о назначении мужчине условного срока.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Оба статуса будут действовать еще 90 суток.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук рассказал, что на Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. По его словам, Киев допускает, что в стране возникнет ситуация, когда граждане массово откажутся оплачивать штрафы за уклонение от мобилизации.