Стало известно о взрывах и пожаре на крупнейшей ГЭС Украины «Укргидроэнерго»: взрывы и пожар произошли на ДнепроГЭС в Запорожской области

Фото: t.me/gu_dsns_zp

Украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Днепровская гидроэлектростанция, расположенная в Запорожской области, подверглась обстрелу. Там произошли взрывы и начался пожар. В данный момент чрезвычайные службы и энергетики работают на месте. Ситуация, по данным компании, контролируемая.

На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов,— сообщили в компании.

«Укргидроэнерго» заверила, что угрозы прорыва плотины нет.

Ранее сообщалось, что энергетические объекты Одесской и Днепропетровской областей получили повреждения в результате взрывов. В регионах ввели экстренные отключения света.

До этого блогер Юрий Подоляка заявил, что российская армия в ночь на 22 марта нанесла «самый мощный удар» по Украине. По его словам, несколько групп беспилотников «Герань» вскрыли систему ПВО противника, подготавливая основной удар. Затем, отметил журналист, в воздух поднялись Ту-95МС в количестве 13 единиц и взяли курс на Каспийское море, несколько бортов дали первый залп около 04:30 мск. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.