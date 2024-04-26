На Украине смогут увольнять за наличие родственников в России «Страна.ua»: украинцев уволят за умалчивание о родственниках в новых регионах РФ

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, позволяющий увольнять за утаивание информации о наличии родственников и других близких людей в новых регионах России, пишет «Страна.ua». При этом в главном юридическом управлении Рады эту инициативу раскритиковали.

Как считают эксперты, новый закон нарушает Конституцию страны. А также может привести к нарушению прав работников из-за неограниченности трактовки.

[Могут уволить за] предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора, — сказано в инициативе.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что недовольные отказом киевских властей в консульских услугах граждане Украины за рубежом могут сдать свои паспорта. По ее словам, таким людям следует оставаться в другой стране. Согласно проведенным депутатом опросам, около 70% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Безуглая назвала такие результаты неутешительными.

До этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь чего-то хотят от властей через консульства. Сбежавшие граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства, констатировал политик.