https://static.news.ru/photo/175c1f7e-e1ea-11e9-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В украинском городе Черновцы в ночь на 28 сентября появились на свет сиамские близнецы.

По словам главного врача местной больницы Альберта Курицына, роды начались преждевременно — на 33-й неделе беременности. Родились две девочки с одним телом и двумя головами, передаёт УНИАН .

Будущая мать знала о том, что у неё будут сиамские близнецы, но отказалась прерывать беременность, когда врачи после УЗИ предупредили её о патологии.

Как ранее писал News.ru, сросшиеся животами и грудными клетками сиамские близняшки, с одним на двоих сердцем родились в индийском штате Одиша. У девочек одинаковые артериальное давление и пульс. Для ухода за ними в институте педиатрии Sardar Vallabhbhai Patel была создана специальная группа из семи медиков.