На Украине раскрыли причины возможного задержания Залужного Экс-депутат Рады Царев: Залужного могли задержать после отказа стать послом

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Сотрудники СБУ задержали бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, предположил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, он был взят под стражу после отказа стать украинским послом в Великобритании.

Как заявил Царев, сейчас сложно подтвердить информацию о задержании Залужного, однако нельзя отрицать тот факт, что он давно не появлялся на публике. Бывший депутат также добавил, что должность посла до сих пор пустует. В завершение он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский задержанием пытается добиться от Залужного согласиться на данное предложение, а также отказаться от любых политических амбиций. По его словам, в настоящее время экс-главком ВСУ находится под усиленной охраной.

О возможном задержании Залужного ранее сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе Зеленского. По данным канала, он был взят под стражу еще месяц назад, однако официально эта информация до сих пор не подтверждена.

Как считает военный политолог Александр Перенджиев, Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине. Он объяснил, что экс-главком находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки. Перенджиев отметил, что новости о смене власти на Украине и возможном военном перевороте распространила западная пресса.