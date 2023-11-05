На Украине пообещали выяснить обстоятельства гибели военных под Запорожьем Минобороны Украины расследует гибель бойцов бригады «Закарпатье» под Запорожьем

Фото: МО Украины

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» погибли в результате ракетного удара на Запорожском направлении, заявил на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр обороны Украины Рустем Умеров. Он добавил, что поручил расследовать их гибель. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены. Поручил Главной инспекции Минобороны провести полное расследование, — написал он.

По предварительным данным, в результате удара ВС РФ было убито порядка 20 украинских солдат. Украинские Telegram-каналы пишут, что российские войска нанесли удар по построению бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. В Минобороны отметили, что по случаю 105-й годовщины военной разведки страны решили продемонстрировать кадры работы роты разведки в зоне проведения специальной военной операции.

До этого стало известно, что разведгруппа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировала формирование ВСУ, бойцы которого предприняли попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. В результате российские военные сумели сами закрепиться на позиции противника.