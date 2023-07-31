На Украине поменяют название музея Второй мировой войны На Украине музей истории Второй мировой войны переименуют в музей войны за независимость

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Музей истории Украины во Второй мировой войне

Расположенный в Киеве Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне будет переименован в Национальный музей войны за независимость, сообщил гендиректор музея Юрий Савчук, передает агентство «Укринформ». По его словам, речь идет о периоде с 1918 года по настоящее время.

Ученым советом <...> было принято единогласное решение [о переименовании музея] <...>, и мы направили соответствующие запросы с информацией в ведущие институты в сфере политики памяти — Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук, — говорится в сообщении.

Украинская народная республика (УНР), образованная на чаcти территории бывшей Росcийской империи после свержения временного правительства в ноябре 1917 года, провозглаcила свою самостоятельность в январе 1918 года, проcуществовала до ноября 1920 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством. Также он сказал, что Крым входил в состав УССР с 1956 года, а Россия вышла из состава СССР раньше Украины.

Ранее президент США Джо Байден во время участия в мероприятиях по случаю годовщины голодомора на Украине 1932–1933 годов подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.