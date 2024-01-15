На Украине погиб самый опытный пилот ВСУ Самый опытный пилот ВСУ генерал-майор Павлович погиб на Украине

Фото: МО Украины

Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине, сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на данные украинского командования и активистов. Согласно официальной версии, бывший летчик погиб в результате сердечного приступа. Однако некоторые украинские эксперты предполагают, что он мог погибнуть из-за ранения, полученного в результате ракетного обстрела одного из аэродромов ВСУ.

Павлович, вышедший на пенсию еще 10 лет назад, до последнего продолжал обучать украинских пилотов. Он является одним из наиболее опытных украинских пилотов. Отмечается, что за свою карьеру офицер освоил три типа фронтовых бомбардировщиков Су-24. По официальным данным, Павлович умер от сердечного приступа, однако эксперты усомнились в их правдивости, так как офицер был похоронен в закрытом гробу. Предполагается, что он мог погибнуть в результате обстрела военного аэродрома или в результате крушения учебного самолета.

Военный эксперт Влад Шлепченко ранее заявил, что пилоты ВСУ начали применять новую тактику для выполнения боевых задач. По его словам, речь идет о так называемой тактике подскоков. Украинские пилоты по несколько раз взлетают и садятся, выпуская ракеты-обманки, рассказал специалист.