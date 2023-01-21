На Украине планируют лишить госнаград «артистов-предателей» В Верховную Раду Украины внесли законопроект о лишении госнаград «артистов-предателей»

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о лишении государственных наград артистов и деятелей культуры, которых власти расценивают как предателей, об этом сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что депутаты продолжат работу над «лишением тоталитарного прошлого нашего культурного пространства».

Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели. Депутаты взяли наработку МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект. <...> Вместе с депутатами в рабочей группе будем работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, сувернизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства, — написал Ткаченко.

Кроме этого, он рассказал о работе над проектом о «депушкинизации», который позволит властям демонтировать советские памятники на Украине без юридических согласований.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил NEWS.ru, что государство должно прекратить выдачу грантов и субсидий на съемки фильмов, постановки спектаклей, организацию выставок и любых мероприятий, проводимых артистами, ведущими антироссийскую агитацию. По его словам, это же касается и писателей, выступающих против военной операции на Украине.