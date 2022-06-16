На Украине назвали Крымский мост целью номер один для ВСУ Генерал-майор ВСУ Марченко: Крымский мост является целью номер один для поражения

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал-майор Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост остается целью номер один для поражения украинской армией. Его уничтожение позволит нарушить подтягивание резервов противником, отметил офицер, чьи слова приводит Lenta.ru.

Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения... Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать, — пояснил генерал.

О том, что Крымский мост, соединяющий Россию с полуостровом через Керченский пролив, «обязательно будет разрушен» прежде заявлял советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

Ранее стало известно, что советник главы Крыма Олег Крючков заявил: Крымский мост стоит и будет стоять. Он отметил, что украинским властям, вместо разговоров о мосте, необходимо либо «готовиться к эмиграции», либо искать возможности для восстановления Мариуполя «своими руками».