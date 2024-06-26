На Украине назвали главную причину ухудшения энергетической ситуации «ДТЭК»: энергетическая ситуация на Украине ухудшается из-за дефицита ракет ПВО

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На Украине не хватает ракет ПВО для защиты объектов энергетики, заявил директор энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук, сообщает издание Kyiv Post. По его словам, у страны также нет денег на восстановление поврежденных мощностей.

Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. <...> Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения, — сообщил он.

До этого глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что графики отключения электроснабжения на Украине ужесточатся. По его словам, усиленный режим продлится месяц или полтора. Отключения могут быть в вечерние часы, уточнил он. Как отметил глава компании, это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Кудрицкий также отмечал, что «Укрэнерго» не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена. Глава компании подчеркнул, что считает «стратегически важным» переход на децентрализованную систему генерации. По его мнению, по Украине следует построить сотни небольших электростанций.