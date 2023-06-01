На Украине начали действовать новые правила мобилизации Украинцев обязали становиться на воинский учет в 16 лет и стали рассылать повестки белобилетникам

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С 1 июня на Украине вступили в силу новые правила мобилизации, сообщает RT со ссылкой на адвоката Татьяну Монтян. По ее словам, снижены возрастные планки для постановки на воинский учет и призыва в ВСУ неслуживших. Кроме того, повестки будут рассылать даже обладателям белых билетов.

Юрист рассказала, что теперь украинские юноши обязаны становиться на воинский учет в 16 лет. В случае невыполнения данного требования подростка не выпустят из страны.

Гражданам, имеющим белый билет, то есть признанным негодными или ограниченно годным к военной службе со снятием с воинского учета, теперь тоже будут присылать повестки из военкоматов. Им придется проходить медкомиссию, в ходе которой их могут признать годными к призыву в ряды ВСУ.

Адвокат добавила, что украинские власти изменили планку призывного возраста для неслуживших граждан. Если ранее их мобилизовали только с 27 лет, то теперь будут с 25. Кроме того, расширился перечень должностных лиц, которые имеют право вручать повестки. В него теперь включены сотрудники органов власти и местного самоуправления, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, пограничники, сотрудники СВР и СБУ.

В начале мая на Украине на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Проекты соответствующих законов были внесены в Верховную раду президентом страны Владимиром Зеленским.