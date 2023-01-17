На Украине началась мобилизация собак Рогов: на Украине после женщин решили мобилизовать собак

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине владельцам собак стали приходить повестки для их четвероногих питомцев, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он прикрепил фотографию документа, который, по его словам, прислали жители южной части Украины.

Не знаю, правда или чья-то шутка, но говорят, что вот такие «собачьи повестки» разносят по почтовым ящикам псы режима Зеленского. Теперь помимо мужчин, на которых ведется охота для могилизации, и женщин на очереди уже и собаки. С февраля их надо ставить на учет для нужды ВСУ, — написал Рогов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации 18 января. По его словам, глава государства также не станет объявлять о смене режима спецоперации на Украине.

До этого Песков сообщил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются из-за рубежа. Песков напомнил слова Путина об отсутствии необходимости проведения дополнительной мобилизации.